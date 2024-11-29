Зимний сезон на ВДНХ открылся на самом большом катке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На самом большом катке столицы состоялось открытие зимнего сезона 2024–2025 годов, передает Агентство "Москва".

"Каток на ВДНХ – это самый большой каток в Москве, это главный каток страны", – рассказала директор департамента общественных связей и маркетинга ВДНХ Гахара Шаруева.

Общая площадь ледовой арены составляет порядка 20 тысяч "квадратов", на нем одновременно смогут находиться около 5 тысяч человек. В этом году, добавила Шаруева, каток стал еще и самым комфортным в городе.

"Здесь появилась зона шоу: люди смогут бесплатно по предварительной регистрации прийти и наблюдать за концертными программами", – указала она.

Между этой зоной и льдом расположена барная стойка, чтобы зрители могли отдохнуть и пообщаться. Здесь же работает выставка, которая расскажет гостям площадки об истории конькобежного спорта.

В рамках торжественного открытия горожан ждет масштабная программа под руководством двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой и ее команды. Зрителей ожидают балет на льду, синхронное плавание, театр и спектакль.

Ранее Сергей Собянин поручил запустить в Москве 35 трасс с искусственным снегом. Среди основных запланированных локаций – Битцевский лес, "Лужники" и Парк 850-летия Москвы.

По словам мэра, качественную лыжню обеспечит специализированная техника. Трассы оснастят необходимой инфраструктурой: раздевалками, освещением стартовых площадок, пунктами проката и горячего питания.