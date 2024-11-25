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25 ноября, 13:50

Город

"Это Москва. Туризм": театры в парках

"Это Москва. Туризм": театры в парках

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В городских парках проходят тысячи занятий от спортивных до творческих, о есть и другие варианты развлечений. В некоторых, например, играют спектакли.

Создательница театра "Сфера", который находится в саду "Эрмитаж", Екатерина Еланская считала, что традиционная форма театра, когда сцена отделена от зала, устарела, а актеры и зрители должны находиться в одном пространстве и взаимодействовать.

Единственное место в России, где можно увидеть рок-мюзикл "Волосы", это Театр Стаса Намина, который находится в Парке Горького.

В саду Дипмана на берегу верхнего залива Царицынского пруда летняя сцена появилась еще в 1870 году. В свое время там выступали Федор Шаляпин, Святослав Рихтер и другие звезды.

Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".

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