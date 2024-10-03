76% россиян поддержали введение штрафов за выгул собак без поводка и намордника

Штрафы за выгул собак опасных пород без поводка и намордника поддерживают 76% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра. Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

Существует список, куда входят породы собак, которых считают потенциально опасными из-за предрасположенности к агрессии. Этих животных в Москве запрещено выгуливать без поводка и намордника везде, кроме огороженной территории, принадлежащей владельцу такого питомца. Собаки, которые не входят в список, могут находиться на прогулке без намордника, но на поводке. При этом приходя в магазин, госучреждения, на детские площадки, в общественное место или в транспорте, хозяин обязан надевать на питомца намордник.

Пожаловаться на хозяев, пренебрегающих правилами, можно в комитет ветеринарии Москвы. К жалобе необходимо прикрепить фото и видеоматериалы, подтверждающие факт нарушений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.