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03 октября, 11:30

Политика

В Госдуме предложили ввести ответственность для родителей детей-квадроберов

В Госдуме предложили ввести ответственность для родителей детей-квадроберов

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В Госдуме предложили наказывать родителей детей-квадроберов. По мнению некоторых депутатов, мам и пап, которые поощряют увлечение квадробингом, стоит привлекать к административной и уголовной ответственности.

С инициативой запретить движение квадробинга уже обратились к детскому омбудсмену России Марии Львовой-Беловой. Так в Думе отреагировали на видео в соцсетях, на котором жительница Омска выгуливала своего сына как собаку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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