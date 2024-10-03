В Госдуме предложили ввести ответственность для родителей детей-квадроберов

В Госдуме предложили наказывать родителей детей-квадроберов. По мнению некоторых депутатов, мам и пап, которые поощряют увлечение квадробингом, стоит привлекать к административной и уголовной ответственности.

С инициативой запретить движение квадробинга уже обратились к детскому омбудсмену России Марии Львовой-Беловой. Так в Думе отреагировали на видео в соцсетях, на котором жительница Омска выгуливала своего сына как собаку.

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