Большинство россиян отрицательно относятся к увлечению квадробингом

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Большинство жителей России (7 из 10 респондентов) отрицательно относятся к увлечению квадробингом, пишет "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

О том, что такое квадробинг, знают 72% респондентов, а 17% только слышали о таком увлечении. При этом 11% опрошенных ничего про него не знают. Из них скорее положительно относятся к увлечению 9% россиян и только 4% "определенно за". Еще 18% затруднились с ответом.

91% родителей утверждают, что их дети не занимаются квадробингом. Дети 7% респондентов интересуются им. Однако на вопрос о запрете квадробинга 61% высказались положительно, 18% отметили право детей на занятие квадробингом, а 15% не смогли определиться.

Кроме того, как считают некоторые участники опроса, квадробинг может негативно сказаться на ментальном здоровье детей. Об отрицательном отношении к данному увлечению заявили 48% опрошенных, еще 21% респондентов отметили, что относятся к нему "скорее отрицательно".

Ранее сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой о запрете квадроберов в России. Она мотивировала это тем, что представители данной субкультуры могут представлять опасность для окружающих, выходя за рамки общепринятых норм поведения.

В свою очередь, детский психолог Дарья Дугенцова объяснила родителям, почему их дети начали увлекаться квадробингом. По словам педагога, у родителей дошкольников нет причин для переживаний, ведь до 7 лет основной деятельностью детей является сюжетная ролевая игра, и квадробинг входит в это направление.