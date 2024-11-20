Жилой микрорайон благоустроен в районе Кунцево

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты завершили второй этап комплексного благоустройства жилого микрорайона Фили-Кунцево в районе Кунцево. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Работы начались в прошлом году. Были приведены в порядок территории микрорайона от 1-й Крылатской улицы до дома 22, корпуса 2, на Рублевском шоссе.

Здесь же специалисты преобразили 12 детских и четыре спортивные площадки, а также пешеходные маршруты и территорию дошкольных корпусов школы № 1584.

Кроме того, для юных горожан обустроили площадки для игр с дугообразными качалками, качелями-гнездами и качелями, работающими по принципу противовеса, низкими горками, фигурными качалками и игровым комплексом с веревочными элементами.

Местные жители могут также пользоваться спортивно-гимнастическим комплексом с турниками, брусьями, боксерской грушей и скалодромом.

В этом районе была создана прогулочная зона с качелями, скамейками и клумбами, а по всей территории отремонтировали дорогу, разбили газон и установили около 300 энергоэффективных фонарей.

В рамках второго этапа в 2024 году специалисты обновили территорию от дома 22, корпуса 2, на Рублевском шоссе до 2-й Крылатской улицы. Здесь разместилась детская игровая зона, большая спиральная закрытая горка, игровой корабль, замок и самолет.

Специалисты также обновили дорожки, поставили парковую мебель и столы для игры в шахматы. Сразу за детской площадкой находятся несколько спортзон с турниками, тренажерами и многим другим.

В этом году на западе столицы благоустроили пять крупных общественных территорий. В частности, в Ново-Переделкине привели в порядок пустырь на Лукинской улице. Теперь там есть спортивный кластер, в состав которого вошли скейтпарк, памп-трек и площадка для экстремальных видов спорта.

Кроме того, в Ново-Переделкине появилась уникальная научная детская площадка на месте пустыря на Лукинской улице. Ее обустроили в рамках создания спортивного кластера. На площадке дети могут изучать свет, электричество и звук при помощи специальных модулей.