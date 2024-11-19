Научная детская площадка создана в Ново-Переделкине

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Уникальная научная детская площадка появилась в Ново-Переделкине, на месте пустыря на Лукинской улице. Ее обустроили в рамках создания спортивного кластера, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства Москвы.

На площадке дети могут изучать свет, электричество и звук при помощи специальных модулей. Их родители при этом могут отсканировать QR-коды с дополнительной информацией на игровых элементах, чтобы помочь детям освоить новые знания.

Там же имеется театр теней – пьедестал с источником света, который направлен на панель из белого пластика. Еще одно устройство познакомит юных гостей с принципами создания анимационных фильмов.

Модуль "Известные композиторы" позволит ребятам изучить историю музыки и услышать известные произведения. Для этого нужно будет крутить ручку и передвигать фишки, меняя положение пазов и выступов. С помощью второго музыкального модуля можно будет разделить мелодию на партии разных инструментов.

Посетители также смогут создать в трубах электрический ток и научиться управлять им при помощи модуля "Электрический лабиринт". Еще одна похожая конструкция позволит собрать электрическую цепь, передвигая разноцветные фишки. Также на площадке можно услышать голос города при помощи параболических антенн, воронки и металлических труб.

Кроме того, в игровой зоне находятся горки и различные элементы для лазания, качели и карусели, а также песочницы. Вместе с тем на территории спорткластера располагаются зоны для занятий экстремальными видами спорта и мини-футболом. Здесь же можно будет сыграть в городки, покататься на велосипедах и воспользоваться тренажерами.

Помимо этого, для жителей района были оборудованы места для отдыха и пешеходные маршруты. Новый настил с шезлонгами и лавочками появился на берегу реки Алешинки, еще одна похожая площадка появилась около памп-трека и скейт-парка.

Современная детская игровая зона также появилась в парке "Яуза", на участке вдоль Сельскохозяйственной улицы в рамках благоустройства. Новая зона рассчитана на ребят от 1 года до 12 лет.

После завершения всех работ площадь зоны сохранили на 1,4 тысячи "квадратов" и дополнили различными элементами. Например, там появились искусственные неровности, в которые интегрированы тоннель, зацепы и сетки для лазания, а также переговорная труба.