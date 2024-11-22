В столице завершилась реабилитация Мосфильмовского пруда

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили реабилитацию Мосфильмовского пруда, расположенного на территории природного заказника "Долина реки Сетунь", рассказал заммэра по вопросам благоустройства Петр Бирюков.

"Это любимое место отдыха местных жителей, вокруг него проходят велосипедные и прогулочные дорожки", – привели слова вице-мэра в телеграм-канале КГХ.

Реабилитацию решили провести, так как водоем находился в неудовлетворительном состоянии, пояснил Бирюков. Так, рабочие извлекли свыше 20 тысяч кубометров иловых отложений, что позволило увеличить максимальную глубину пруда.

Также была отремонтирована береговая полоса протяженностью 762 метра. Для этого специалисты использовали бетонные смеси, которые предотвратят ее дальнейшее разрушение и сохранят уровень воды в пределах нормативных отметок.

Помимо этого, в рамках восстановления обустроили две зоны биоплато общей площадью 635 квадратных метров, в которых высадили более 12 тысяч водных растений.

В ведомстве напомнили, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов и в случае выявления проблем принимают решение о реабилитации. Причем список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.

Ранее также была завершена реабилитация Верхнего Салтыковского пруда. Рабочие аналогично извлекли иловые отложения в объеме 325 кубометров, после чего отремонтировали конструкцию береговых полос протяженностью более 140 метров и сформировали зону биоплато.

До этого к концу подошли восстановительные работы в Перекопском пруду. Специалисты очистили водоем от ила, что привело к увеличению средней глубины пруда. После этого было сформировано ложе водоема.