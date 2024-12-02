Новогодние елки зажгли в столице в рамках проекта "Зима в Москве"

Новогодние елки зажгли в столичных парках в рамках проекта "Зима в Москве". Более 20 праздничных деревьев одновременно засверкали огнями.

Так, посетители сада "Эрмитаж" уже успели провести хоровод вокруг новогодней ели. В свою очередь, у главной сцены в парке "Фили" и на площади Семьи в парке 50-летия Октября прошли семейные игры и конкурсы с участием сказочных персонажей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.