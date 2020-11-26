Зимний сезон стартовал на ВДНХ

На ВДНХ открыли новый зимний сезон с запуском самого большого катка Москвы. Теперь посетители могут кататься в любое время дня, а вечером наслаждаться яркими музыкальными шоу.

Тема зимнего сезона ВДНХ в этом году – "Вдохновляя поколения". На катке появилась зона шоу с трибунами на 326 мест, а также проводятся сеансы лазертага и хоккея.

Каток на ВДНХ работает с начала зимнего сезона, но пока посетителей немного. В конце месяца планируется торжественное открытие с ледовым шоу. Кроме того, гостей ждут на катках в Парке Горького и ГУМ-Катке.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.