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26 ноября, 23:45

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Зимний сезон стартовал на ВДНХ

Зимний сезон стартовал на ВДНХ

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На ВДНХ открыли новый зимний сезон с запуском самого большого катка Москвы. Теперь посетители могут кататься в любое время дня, а вечером наслаждаться яркими музыкальными шоу.

Тема зимнего сезона ВДНХ в этом году – "Вдохновляя поколения". На катке появилась зона шоу с трибунами на 326 мест, а также проводятся сеансы лазертага и хоккея.

Каток на ВДНХ работает с начала зимнего сезона, но пока посетителей немного. В конце месяца планируется торжественное открытие с ледовым шоу. Кроме того, гостей ждут на катках в Парке Горького и ГУМ-Катке. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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