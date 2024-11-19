Новые кварталы со школами и детсадами появятся в 11 округах Москвы

Городские кварталы со школами и детсадами построят в 11 округах Москвы. Как сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, их строят по 41 проекту комплексного развития территорий.

Один из самых больших – в Южном Тушине. Там планируют открыть медицинский центр и спортивный комплекс, а также школы на 1,7 тысячи учеников. Кроме того, преобразят территорию между Каширским и Котляковским проездами и в Зеленограде.

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