Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 06:45

Город

Новые кварталы со школами и детсадами появятся в 11 округах Москвы

Новые кварталы со школами и детсадами появятся в 11 округах Москвы

Эксперты ожидают изменений на рынке недвижимости в Москве

Сотрудники МЧС спасли бобра из ливневой канализации в ТиНАО

Новый участок МСД появится на юге столицы

Москва готовится к началу сезона зимних развлечений

Горожанам показали Кремлевскую елку, которую привезут из Знаменки

Пять крупных общественных пространств благоустроили на западе Москвы

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве дополнительного участка МСД на юге Москвы

Московский зоопарк показал, как растет детеныш бурой гиены

Новости часа: 20 крупных объектов появятся в ОЭЗ "Технополис "Москва"

Городские кварталы со школами и детсадами построят в 11 округах Москвы. Как сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, их строят по 41 проекту комплексного развития территорий.

Один из самых больших – в Южном Тушине. Там планируют открыть медицинский центр и спортивный комплекс, а также школы на 1,7 тысячи учеников. Кроме того, преобразят территорию между Каширским и Котляковским проездами и в Зеленограде.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городстроительствовидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика