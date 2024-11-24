Около 900 проектов дорожных кураторов ЦОДД реализовали в Москве с начала года

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Около 900 проектов дорожных кураторов ЦОДД реализовали в Москве с начала этого года. Благодаря им движение заметно улучшилось для пешеходов и автомобилистов, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В рамках проектов были сделаны 26 пешеходных переходов на западе Москвы. Например, регулируемый пешеходный переход появился на Солнцевском проспекте в районе дома 15. Теперь жители могут быстрее и удобнее добираться до автобусной остановки.

Кроме того, на 30 улицах Восточного административного округа изменился скоростной режим для повышения безопасности. По четырем адресам на юго-западе столицы установили светофоры, два из которых находятся на улице Айвазовского в районе 3-го и 7-го домов.

"За 10 месяцев 2024 года по проектам дорожных кураторов ЦОДД сделали около 900 изменений для безопасного и комфортного движения пешеходов и водителей. К примеру, организовали 210 новых пешеходных переходов и обустроили более 15 тысяч дополнительных парковочных мест", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее Дептранс Москвы реализовал 69 проектов ЦОДД по переразметке дорог. Еще 12 завершат до конца года.

Так, на участке ТТК от улицы Гаврикова до проспекта Мира появилась пятая полоса, благодаря которой проезд стал на 20% быстрее. Кроме того, планируется обустроить несколько разворотов на улице Обручева, что сократит путь водителей на разных участках улицы от 300 метров до одного километра.

