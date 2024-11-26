Образовательный комплекс на 950 мест построят в Ильменском проезде Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столичном районе Западное Дегунино появится образовательный комплекс на 950 мест общей площадью более 16 тысяч квадратных метров. Инвестор уже приступил к строительству в Ильменском проезде, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как отметил вице-мэр, здание построят в рамках подписанного с городом договора участия в развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

"Здание будет рассчитано на 950 мест – 900 школьных и 50 дошкольных. Строительные работы планируется завершить во второй половине 2027 года", – сказал Ефимов, добавив, что после этого здание передадут в городскую систему образования.

Планируется, что в будущем комплексе будут дошкольное отделение, а также блоки начальной, средней и старшей школы.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в комплексе в том числе создадут все условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

Территорию комплекса благоустроят и озеленят. Там разместят физкультурные и игровые площадки с резиновым покрытием, а также установят наружное освещение.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что комитет контролирует все этапы строительства. В ноябре инспекторы провели первую выездную проверку.

С начала 2024 года столичным школам предоставили в оперативное управление построенные инвесторами 10 учебных корпусов. Здания расположены в пяти административных округах и рассчитаны более чем на 8,6 тысячи детей. Кроме того, один из комплексов предусматривает дошкольное отделение для 200 воспитанников.

Сегодня в Москве рядом с жилыми кварталами идет строительство более 130 школ и детских садов. Их возводят за счет городского бюджета и с привлечением инвесторов. С начала года в столице появились 16 школ и 23 детских сада.