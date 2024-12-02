Около 2 тыс площадок будут работать в проекте "Зима в Москве"

В столице стартовал проект "Зима в Москве", включивший в себя примерно две тысячи площадок. На них горожан и туристов будут ждать благотворительные и гастрономические акции, музыкальные и театральные вечера, а также спортивные соревнования.

Например, на Тверской площади можно принять участие в фестивале "Московское чаепитие". Гости смогут продегустировать чай, который стал гастрономическим символом столицы. Его жители города выбрали летом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.