Новости часа: новый путепровод через МЦД-1 связал улицы двух районов в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый путепровод через МЦД-1 связал улицы районов Восточное Дегунино и Алтуфьевский, заявили в мэрии Москвы.

На неделе в столице ожидается температура до минус 8 градусов, рассказал Гидрометцентр.

Елочные базары будут работать с 20 по 31 декабря, сообщил сайт проекта "Зима в Москве".

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