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Новости

02 декабря, 18:30

Транспорт

Новости часа: новый путепровод через МЦД-1 связал улицы двух районов в Москве

Новости часа: новый путепровод через МЦД-1 связал улицы двух районов в Москве

Новый путепровод у станции Бескудниково снизит нагрузку на МКАД и МСД

Новости часа: офтальмологический центр Боткинской оснащен новейшим оборудованием

Новый путепровод у станции Бескудниково соединил Северный и Северо-Восточный округа

"Мой район. Новости": новый путепровод соединил Северный и Северо-Восточный округа

Новости часа: путепровод у станции Бескудниково сократит перепробег автомобилей в 3 раза

Новые зарядные станции для электромобилей появились в Москве

"Мой район. Новости": водителям начали выписывать штрафы за несвоевременную смену резины

Новый путепровод через пути МЦД-1 связал два района

Новости часа: открыли путепровод через пути МЦД-1 в районе станции Бескудниково

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый путепровод через МЦД-1 связал улицы районов Восточное Дегунино и Алтуфьевский, заявили в мэрии Москвы.

На неделе в столице ожидается температура до минус 8 градусов, рассказал Гидрометцентр.

Елочные базары будут работать с 20 по 31 декабря, сообщил сайт проекта "Зима в Москве".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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