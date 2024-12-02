02 декабря, 18:30Транспорт
Новости часа: новый путепровод через МЦД-1 связал улицы двух районов в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый путепровод через МЦД-1 связал улицы районов Восточное Дегунино и Алтуфьевский, заявили в мэрии Москвы.
На неделе в столице ожидается температура до минус 8 градусов, рассказал Гидрометцентр.
Елочные базары будут работать с 20 по 31 декабря, сообщил сайт проекта "Зима в Москве".
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