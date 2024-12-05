"Звезды советского экрана": Юрий Каюров

Начало ноября 1968 года. Страна празднует годовщину революции. По этому поводу на обложке главного киножурнала страны "Советский экран" был вождь мировой революции Владимир Ленин в полный рост. Многие задумались, он это или не он. Однако бывалые киноманы сразу догадались, что это актер Малого театра Юрий Каюров в роли Ильича в новом художественном фильме "Шестое июля".

Как крейсер "Аврора" направил матроса Каюрова в артисты? Почему при Каюрове появились анекдоты о Ленине? Зачем из картины "Ленин в Париже" вырезали любовную сцену с Лениным и Инессой Арманд? Сколько времени Каюрова гримировали под вождя? Что такое "позитивная лысина"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".