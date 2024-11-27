"Моя Москва": Любовь Германова. Часть 1

Актриса Любовь Германова росла в столичной семье ученых. При этом с самого детства она грезила об актерской профессии и кино. Свою мечту Люба воплотила уже в 15 лет, когда снялась сразу в двух картинах.

В этом выпуске актриса покажет свои любимые места в Ленинском и Гагаринском районах и расскажет, как с сестрой штурмовала студию имени Горького, какого чуда ждала у памятника Гагарину, чем провинилась перед директором школы, а также признается, за что так искренне любит свою Москву – Москву Любови Германовой.

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