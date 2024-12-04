04 декабря, 08:10Культура
"Звезды советского экрана": Светлана Дружинина
Октябрь 1961 года. В киосках "Союзпечать" в продажу поступил свежий выпуск журнала "Советский экран". Громкие лозунги на обложке – не то, что интересовало граждан. Пролистав несколько страниц, читатели обнаружили разворот, с которого им улыбалась настоящая дива – Светлана Дружинина. Ее изысканным чертам лица и царственной осанке могли бы позавидовать даже потомственные аристократки.
Почему Дружинину не утвердили на главную роль в комедию "Карнавальная ночь"? За что ее били во время съемок фильма "Дело было в Пенькове"? Как она помогла Михаилу Боярскому вернуться в кино после страшной аварии? Из-за чего у режиссера Дружининой не сложились отношения с исполнителями главных ролей фильма "Гардемарины, вперед!"?
Об этом – в программе "Звезды советского экрана".