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04 декабря, 08:10

Культура

"Звезды советского экрана": Светлана Дружинина

"Звезды советского экрана": Светлана Дружинина

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Октябрь 1961 года. В киосках "Союзпечать" в продажу поступил свежий выпуск журнала "Советский экран". Громкие лозунги на обложке – не то, что интересовало граждан. Пролистав несколько страниц, читатели обнаружили разворот, с которого им улыбалась настоящая дива – Светлана Дружинина. Ее изысканным чертам лица и царственной осанке могли бы позавидовать даже потомственные аристократки.

Почему Дружинину не утвердили на главную роль в комедию "Карнавальная ночь"? За что ее били во время съемок фильма "Дело было в Пенькове"? Как она помогла Михаилу Боярскому вернуться в кино после страшной аварии? Из-за чего у режиссера Дружининой не сложились отношения с исполнителями главных ролей фильма "Гардемарины, вперед!"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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