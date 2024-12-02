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02 декабря, 08:15

Культура

"Звезды советского экрана": "Ты – мне, я – тебе"

"Звезды советского экрана": "Ты – мне, я – тебе"

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Сентябрь 1976 года. Журнал "Советский экран" в рубрике "Идут съемки" рассказал о новой комедии "Ты – мне, я – тебе". Редакция сообщала, что над картиной работает режиссер знаменитого фильма "Джентльмены удачи" – Александр Серый.

У читателей была возможность рассмотреть фоторепортаж со съемочной площадки, где они и узнали о том, что актер Леонид Куравлев играет сразу две главных роли.

Как тяжелая болезнь подарила режиссеру идею комедии? Как Серый оказался в местах лишения свободы? Как в сценарии появились тексты старых шуток Григория Горина? И как у Куравлева получилось говорить двумя совершенно разными голосами? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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