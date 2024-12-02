"Звезды советского экрана": "Ты – мне, я – тебе"

Сентябрь 1976 года. Журнал "Советский экран" в рубрике "Идут съемки" рассказал о новой комедии "Ты – мне, я – тебе". Редакция сообщала, что над картиной работает режиссер знаменитого фильма "Джентльмены удачи" – Александр Серый.

У читателей была возможность рассмотреть фоторепортаж со съемочной площадки, где они и узнали о том, что актер Леонид Куравлев играет сразу две главных роли.

Как тяжелая болезнь подарила режиссеру идею комедии? Как Серый оказался в местах лишения свободы? Как в сценарии появились тексты старых шуток Григория Горина? И как у Куравлева получилось говорить двумя совершенно разными голосами? Об этом – в программе "Звезды советского экрана".