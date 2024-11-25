"Сити": топ-3 женских книг на осень

Команда проекта "Сити" составила подборку женских книг. "Почтальонша" – это роман писательницы Франчески Джанноне о жизни женщины Анны в Италии в 30-х годах XX века. Главная героиня, несмотря на патриархальные устои, устраивается на почту и начинает новую жизнь.

В книге "Женщина, голод" писательница Клэр Кода рассказывает о девушке-вампире Лидии, которая взрослеет в мире людей. Роман получил признание критиков и стал популярным после выхода в Англии два года назад.

"Великие сожженные" – это научно-популярная книга о средневековом правосудии и инквизиции. Автор подробно описывает культурные процессы того времени.

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