10 декабря, 22:00Культура
Посвященная искусству поволжских татар выставка открылась в "Царицыне"
В московском музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка о традиционном искусстве поволжских татар. В экспозиции представлено более четырехсот экспонатов, размещенных в десяти залах.
Каждая локация посвящена конкретному традиционному промыслу, например ювелирному искусству, кожаной мозаике или вышивке. Также на показе представлена коллекция историй о татарах, живших на рубеже столетий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.