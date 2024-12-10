Посвященная искусству поволжских татар выставка открылась в "Царицыне"

В московском музее-заповеднике "Царицыно" открылась выставка о традиционном искусстве поволжских татар. В экспозиции представлено более четырехсот экспонатов, размещенных в десяти залах.

Каждая локация посвящена конкретному традиционному промыслу, например ювелирному искусству, кожаной мозаике или вышивке. Также на показе представлена коллекция историй о татарах, живших на рубеже столетий. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

