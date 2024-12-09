"Звезды советского экрана": Наталья Хорохорина

Июль 1987 года. Увидев в витрине киоска "Союзпечать" свежий выпуск "Советского экрана", киноманы подходили поближе. Лицо хохотушки, улыбавшейся с обложки любимого журнала, было до боли знакомым. Читатели узнали актрису Наталью Хорохорину из комедии "Белые росы".

Кто и почему не давал сниматься Хорохориной? За что ее побил актер Талгат Нигматулин? Как актриса Наталья Гундарева увела у Хорохориной мужа? Из-за чего актриса хотела отказаться от роли почтальонши Верки в фильме "Белые росы"? Как она "похудела" после тех съемок?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".