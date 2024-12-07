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07 декабря, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Лариса Долина

"Откройте, Давид": Лариса Долина

В концертном зале "Зарядье" прошел музыкальный спектакль для детей

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Давид Виннер встретился с народной артисткой России Ларисой Долиной, чтобы поговорить о настоящем искусстве, профессии артиста, работе в театре на Таганке и уникальном музыкальном спектакле, в котором Долина исполняет роль Марселины, – "Фигаро".

Премьера спектакля состоялась в прошлом году. Декорации "Фигаро" Дениса Бокурадзе минималистичны, а все внимание зрителей приковано к блестящим артистам и уникальным музыкальным композициям. Как Лариса Александровна готовилась к роли и что из личного опыта она подарила своей героине Марселине? Какими личными переживаниями она делится со зрителем во время своих монологов?

Подробнее – смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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