"Откройте, Давид": Лариса Долина

Давид Виннер встретился с народной артисткой России Ларисой Долиной, чтобы поговорить о настоящем искусстве, профессии артиста, работе в театре на Таганке и уникальном музыкальном спектакле, в котором Долина исполняет роль Марселины, – "Фигаро".

Премьера спектакля состоялась в прошлом году. Декорации "Фигаро" Дениса Бокурадзе минималистичны, а все внимание зрителей приковано к блестящим артистам и уникальным музыкальным композициям. Как Лариса Александровна готовилась к роли и что из личного опыта она подарила своей героине Марселине? Какими личными переживаниями она делится со зрителем во время своих монологов?

Подробнее – смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".