"Сити": топ-3 книг ярмарки интеллектуальной литературы

Команда проекта "Сити" составила подборку из трех книг ярмарки интеллектуальной литературы, которая проходит в Гостином Дворе в Москве.

"Развод" автора Сьюзан Таубес – это одна из главных книг года в издательской программе питерских "Подписных изданий". Роман впервые вышел в 1969 году. Он получил много отрицательных отзывов. Спустя 50 лет оказалось, что это блестящий экспериментальный текст. Он выходит в России в очень хорошем переводе.

Следующая книга – "Заря всего" Дэвида Гребера. Очень простым языком Гребер рассказывает историю человечества. Книга является хорошим тренажером для ума.

Еще одна интересная книга с ярмарки – "Привет красавица" Энн Наполитано. В центре сюжета – прекрасная гармоничная семья в которой выросли четыре сестры. Одна из них приводит в дом юношу, а он родом из абсолютно другого мира, вселенная его родителей отравлена трагедией и он уезжает из дома так быстро как только может. Это трогательная и очень нежная семейная сага.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.