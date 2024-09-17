"Сити": какие нон-фикшн книги стоит прочитать

Команда проекта "Сити" составила подборку из трех книг в жанре нон-фикшн, которые были представлены на Московской международной книжной ярмарке в "Экспоцентре".

В "Большой книге Формулы-1" представлены истории об одержимых своим делом людях, которые каждый сезон предлагают яркое зрелище, рискуя своими жизнями. Читатель также сможет познакомиться с людьми, находящимися в тени, которые создают "Формулу-1": директорами команд и механиками, конструкторами и инженерами, инвесторами и спонсорами.

Другим важным произведением можно считать книгу "Монстры у порога", которая посвящена литературным чудовищам XIX века. Из работы историка литературы Алексея Вдовина каждый сможет узнать, как на самом деле нужно понимать самые страшные тексты европейской и русской классики.

Биография предпринимателя Илона Маска, написанная Уолтером Айзексоном, стала еще одной работой бывшего главного редактора The Times. За свои 70 лет Уолтер Айзексон написал биографию Стива Джобса, Бенджамина Франклина, Эйнштейна и Леонардо да Винчи.

Подробнее – в программе "Сити".