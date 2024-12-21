"Откройте, Давид": Игорь Золотовицкий

Давид Виннер встретился с заслуженным артистом России Игорем Золотовицким, поговорив с ним о традициях и внутреннем устройстве Школы-студии МХАТ, а также о премьере спектакля "Самоубийцы".

Почему российскому театральному образованию нет аналогов? В чем уникальность институции репертуарного театра? Как не ошибиться с выбором студента и всего за четыре года "слепить" из него не только актера, но и порядочного человека? В чем разница последователей школ Вахтангова и Станиславского? Должны ли быть в театре запрещенные темы и вернемся ли мы у цензуре?

Подробнее – смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

