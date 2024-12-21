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21 декабря, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Игорь Золотовицкий

"Откройте, Давид": Игорь Золотовицкий

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Давид Виннер встретился с заслуженным артистом России Игорем Золотовицким, поговорив с ним о традициях и внутреннем устройстве Школы-студии МХАТ, а также о премьере спектакля "Самоубийцы".

Почему российскому театральному образованию нет аналогов? В чем уникальность институции репертуарного театра? Как не ошибиться с выбором студента и всего за четыре года "слепить" из него не только актера, но и порядочного человека? В чем разница последователей школ Вахтангова и Станиславского? Должны ли быть в театре запрещенные темы и вернемся ли мы у цензуре?

Подробнее – смотрите в новом выпуске программы "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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