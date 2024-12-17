"Культура за 100 секунд": спектакль "Тепа. Новогоднее приключение" проходит в Москве

Спектакль "Тепа. Новогоднее приключение" будет идти с 21 декабря по 8 января в театре "Золотое кольцо". Это постановка с веселыми песнями и танцами для детей.

В "Москвариуме" пройдет водное шоу "Кощей" 19 декабря. Зрители смогут посмотреть акробатические номера и выступления на воде.

В кинотеатре "Иллюзион" показывают фильм "Амадей". Кинокартине исполнилось 40 лет в этом году. Фильм снят на основе одноименной пьесы.

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