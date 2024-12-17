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Новости

17 декабря, 13:00

Культура

"Культура за 100 секунд": спектакль "Тепа. Новогоднее приключение" проходит в Москве

"Культура за 100 секунд": спектакль "Тепа. Новогоднее приключение" проходит в Москве

Картину "Иван Грозный и его сын Иван" вернули в Третьяковскую галерею

В Третьяковскую галерею вернулась картина Репина "Иван Грозный и сын его Иван"

В Москве вручили театральную зрительскую премию "Звезда театрала"

Премьера российского сериала прошла в столичном кинотеатре "Художественный"

"Интервью": Дина Корзун – о моноспектакле "Как я пришла в сознание"

Актриса Дина Корзун рассказала, как попала в известный на весь мир сериал

Актер Александр Головин пообщался с контрактниками в едином пункте отбора в Москве

"Сити": подборка интересных комиксов, которые стоит прочитать

Актриса Дина Корзун рассказала о сложностях в браке с иностранцем

Спектакль "Тепа. Новогоднее приключение" будет идти с 21 декабря по 8 января в театре "Золотое кольцо". Это постановка с веселыми песнями и танцами для детей.

В "Москвариуме" пройдет водное шоу "Кощей" 19 декабря. Зрители смогут посмотреть акробатические номера и выступления на воде.

В кинотеатре "Иллюзион" показывают фильм "Амадей". Кинокартине исполнилось 40 лет в этом году. Фильм снят на основе одноименной пьесы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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