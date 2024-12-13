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13 декабря, 13:00

Культура

"Культура за 100 секунд": фестиваль "Дни короткометражного кино" пройдет в Москве

"Культура за 100 секунд": фестиваль "Дни короткометражного кино" пройдет в Москве

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Фестиваль "Дни короткометражного кино" стартует в Москве 14 декабря. В конкурсную программу вошли игровые фильмы, документальные картины, анимация и нейросетевое кино. На открытии покажут фильм "ЮДИ: Танец в темноте".

В кинопарке "Москино" 14 и 15 декабря покажут театральную иммерсивную постановку режиссера Игоря Угольникова "Говорит Москва". В реконструкции сражения приняли участие актеры Мария Аронова, Алексей Кравченко и Дмитрий Харатьян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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