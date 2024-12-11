В Москве сняли документальный фильм о рабочих профессиях

Фото: LIFE doc

Редакция LIFE doc выпустила документальный фильм "Рабочий класс" о том, как выглядит современное среднее профессиональное образование и какие возможности есть у выпускников колледжей. Съемки картины прошли при поддержке Московского НПЗ, сообщает пресс-служба предприятия.

В основе фильма лежит история студента колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26 Максима Горшкова, который обучается на факультете химических технологий и попадает на производственную практику на завод в рамках сотрудничества МНПЗ и образовательного учреждения.

"Создавая этот материал, мы увидели, какие замотивированные, активные, любознательные и творческие студенты учатся сейчас в колледжах и какие возможности открываются перед ними после получения образования", – рассказала руководитель отдела специальных проектов и документальных фильмов LIFE doc Ольга Воронянская.

В свою очередь, советник министра правительства Москвы, руководитель пресс-службы департамента инвестиционной и промышленной политики Полина Павлова отметила, что в настоящее время в секторе производства крайне охотно нанимают студентов и выпускников колледжей.

"В целом в московской промышленности сегодня работают более 750 тысяч человек, то есть каждый 9-й житель столицы", – рассказала Павлова.

Ранее сообщалось, что в московских колледжах модернизируют 650 лабораторий и мастерских до конца года. С открытием таких мастерских на практическое обучение студентов отводится не менее 70% учебного времени. В результате идет подготовка востребованных профессионалов для всех отраслей столичной экономики – от промышленности до финансов.