Большой театр будет продавать возвращенные билеты на "Щелкунчика" накануне спектакля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Билеты на запланированные в декабре показы балета "Щелкунчик" Большого театра, которые вернутся в кассу после отказа зрителей, перепродадут на официальном сайте, сообщила пресс-служба ГАБТ.

Приобрести их можно будет ровно за сутки до начала каждого из спектаклей. Так, продажа отказных билетов на представление, которое должно состояться 17 декабря, будет открыта в понедельник, 16 декабря, в 19:00.

Для приобретения электронного билета пользователи должны заранее создать на сайте театра личный кабинет. При этом забронированные, но не оплаченные билеты будут возвращаться в продажу спустя несколько минут после незавершенной покупки, напомнили в театре.

Билеты на декабрьские показы "Щелкунчика" начали продавать 2 декабря в 10:00. Тогда билеты для зрителей от 14 до 22 лет, старше 60 лет, а также для ветеранов боевых действий раскупили за две минуты.

В январе в Большом театре состоится 15 показов новогоднего балета. Представление можно будет увидеть 3–5 января в 12:00 и в 19:00, а также утром и вечером 7 и 8 января. Затем балет удастся посмотреть 10 января в 19:00, а 11 и 12 января увидеть "Щелкунчика" можно будет утром и вечером.