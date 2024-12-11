Третьяковская галерея откроет выставку о реставрации картины Репина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Третьяковской галерее будет работать выставка, посвященная реставрации картины "Иван Грозный и его сын Иван". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу музея.

Нападение вандала в 2018 году на картину Ильи Репина открыло новый этап исследования и реставрации, показанный с помощью фотографий и видеосъемки всех стадий работы, а также новых инструментов и технологий. Прошедшие два года с момента завершения реставрации демонстрируют, что используемые методы оправдывают ожидания и дают надежду на долгую и стабильную жизнь памятника, уточнили в пресс-службе.

Выставка, которая представлена с 17 декабря по 2 ноября 2025 года в залах постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке, рассказывает драматическую историю создания и бытования картины. Архивные документы представляют реакцию общества на картину, хронику первого нападения на произведение в 1913 году, а также рассказывают о реставрационных работах, отметили в Третьяковской галерее.

Житель Воронежа Игорь Подпорин повредил картину 25 мая 2018 года. Он несколько раз ударил металлическим столбиком ограждения по картине, порвав полотно в трех местах. Замоскворецкий суд приговорил Подпорина к 2,5 года колонии общего режима.

Восстановили картину 19 мая 2022 года. Полотно после нападения было в таком хрупком состоянии, что его старались максимально не тревожить при восстановлении, а осматривали в закрытом лифте, рассказала реставратор высшей категории Третьяковской галереи Александра Орловская.