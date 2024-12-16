"Культура за 100 секунд": выставка "Лучший город Земли" проходит в музее Островского

Музей Николая Островского приглашает посетителей на выставку "Лучший город Земли". На ней представлены работы столичных художников, которые изобразили Москву с разных ракурсов. Помимо картин, на экспозиции можно увидеть кадры из советских фильмов середины XX века.

Тем временем на сцене зала "Моспродюсер" 16 декабря покажут пластический спектакль "Диалог форм: искусство в слиянии". Он сочетает сложную хореографию и 3D-сцены от digital-художников. Они позволят зрителям раскрыть для себя смысл современного искусства с новой стороны.

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