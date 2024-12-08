"Киноулица": Семен Морозов

В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с актером и режиссером Семеном Морозовым легкую искрометную советскую комедию "Семь нянек" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Пушкинскую, Тверскую, Беговую, Ленинградский проспект, площадь Киевского вокзала.

Помогает им в этом известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрал режиссер, чем интересны и знамениты эти места. Подробнее – в программе "Киноулица".

