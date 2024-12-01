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01 декабря, 12:00

Культура

"Киноулица": Элеонора Шашкова

"Киноулица": Элеонора Шашкова

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В формате "уличных посиделок" ведущий программы Валентин Смирнитский вспоминает с заслуженной артисткой РСФСР Элеонорой Шашковой культовую военную драму "Семнадцать мгновений весны" и те улицы Москвы, на которых снимался этот фильм: Мясницкую, Большую Бронную, Рижскую площадь, Малый Ржевский переулок.

Им в этом помогает известный москвовед Михаил Жебрак. Он объяснит, почему именно эти улицы выбрала режиссер Татьяна Лиознова, чем интересны и знамениты эти места и почему именно они напомнили ей Германию. Актриса Элеонора Шашкова развенчает мифы и легенды, связанные с фильмом и с артистами.

Подробнее – в программе "Киноулица".

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Программа: Киноулица
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