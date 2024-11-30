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30 ноября, 22:00

Культура

"Откройте, Давид": Евгений Писарев

"Откройте, Давид": Евгений Писарев

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Ведущий Давид Виннер встретился с заслуженным артистом России, актером, режиссером и художественным руководителем Театра имени А. С. Пушкина Евгением Писаревым.

Этот сезон для театра – особенный. Как говорит Евгений Александрович, весь год труппа вместе со зрителями будет отмечать юбилеи Камерного театра, Театра Пушкина, легендарных спектаклей и не менее легендарных артистов. Сам Писарев руководит Театром имени Пушкина уже 15 лет.

Как создать в театре здоровую семейную атмосферу и влюбить молодое поколение в профессию? Можно ли заранее спрогнозировать, что спектакль будет собирать аншлаги на протяжении многих лет? Как Писарев стал востребованным оперным режиссером и смог завоевать любовь труппы Большого театра? Какие премьеры ждут зрителей в этом сезоне? Почему нынешняя публика предпочитает костюмированные сказки социальным драмам? Как говорить со зрителем на серьезные темы?

Об этом – в программе "Откройте, Давид".

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Программа: Откройте, Давид
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