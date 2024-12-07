07 декабря, 12:45Культура
"Раскрывая тайны звезд": любимый зять
Чтобы между тещей и зятем были прекрасные отношения – это, скорее, исключение из правил. Такое случается редко, особенно в актерской среде. Но все же так бывает, что мама супруги принимает мужа своей дочери, и тогда у тещи появляется не просто зять, а зять любимый.
И все-таки истории о любимых зятьях не вымысел и подобные отношения случаются не только в сказках, но и в реальной жизни. И одно можно сказать точно, чтобы мама супруги полюбила тебя от всей души и стала другом, нужно быть не просто мужем, но еще и очень хорошим человеком.
Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".