"Раскрывая тайны звезд": любимый зять

Чтобы между тещей и зятем были прекрасные отношения – это, скорее, исключение из правил. Такое случается редко, особенно в актерской среде. Но все же так бывает, что мама супруги принимает мужа своей дочери, и тогда у тещи появляется не просто зять, а зять любимый.

И все-таки истории о любимых зятьях не вымысел и подобные отношения случаются не только в сказках, но и в реальной жизни. И одно можно сказать точно, чтобы мама супруги полюбила тебя от всей души и стала другом, нужно быть не просто мужем, но еще и очень хорошим человеком.

Подробнее – в программе "Раскрывая тайны звезд".

