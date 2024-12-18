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18 декабря, 13:00

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка "Архитектура для людей" открылась в Москве

"Культура за 100 секунд": выставка "Архитектура для людей" открылась в Москве

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В центре "Зотов" открылась выставка "Архитектура для людей". На выставке можно увидеть 10 залов, каждый из которых посвящен определенной эмоции. Каждая комната отличается по цветам, материалам и даже запахам.

Выставка о традиционном искусстве поволжских татар проходит в музее-заповеднике "Царицыно". Каждая локация посвящена конкретному традиционному промыслу, например ювелирному искусству, кожаной мозаике или вышивке.

Московский Театр эстрады приглашает на постановку "Новогодние приключения Соловья-Разбойника". Баба-Яга, Соловей-Разбойник, Кощей Бессмертный предстанут перед маленькими зрителями в несколько непривычном обличье.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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