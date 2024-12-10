Телеведущая Барановская посетила единый пункт отбора на военную службу в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Телеведущая Юлия Барановская посетила единый пункт отбора на военную службу по контракту в столице, передает Агентство "Москва".

Барановская рассказала, что она посещала уже этот пункт примерно год назад. По ее словам, в этот раз ее удивило число желающих подписать контракт, несмотря на то что было утро. Люди приходят сюда из патриотических побуждений и хотят быть полезными для своей страны, отметила она.

На встрече с военнослужащими телеведущая пожелала им вернуться домой с победой. Ведущая указала, что в этот пункт приходят люди иногда без военного билета или опыта, однако они, по ее мнению, искренне хотят защищать Россию.

"Это говорит о том, что люди приходят сюда по зову сердца. Их не интересуют деньги и льготы, они хотят помогать на передовой", – добавила Барановская.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал работу в 2023 году по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Граждан принимают по будням с 09:00 до 18:00, в субботу – с 09:00 до 16:00, в воскресенье – с 09:00 до 15:00.

Ранее пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова посетила певица, народная артистка России Лариса Долина. Она обратила внимание на четко налаженную тяжелую работу в пункте, который считает она, работает на все 200%. Певица пожелала военнослужащим вернуться домой живыми, здоровыми и с победой.