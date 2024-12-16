Картина Репина "Иван Грозный и его сын Иван" вернулась в Третьяковку

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Картина Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" была возвращена в постоянную экспозицию Третьяковской галереи. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пост в телеграм-канале главы Минкульта РФ Ольги Любимовой.

Полотно с 2018 года находилось на реставрации из-за инцидента с повреждением картины вандалом. Ее восстановлением занимались лучшие специалисты в России. Кроме того, по словам Любимовой, для данного процесса было разработано уникальное оборудование, не имеющее аналогов в мире.

Министр рассказала, что теперь "Иван Грозный и сын его Иван" будет храниться в специальной климатической антивандальной капсуле в Третьяковке.

"Восстановленный шедевр представили на фокус-выставке, которая показывает этапы реставрации и историю создания полотна", – уточнила глава Минкульта РФ.

Житель Воронежа Игорь Подпорин повредил картину 25 мая 2018 года. Он несколько раз ударил металлическим столбиком ограждения по картине, порвав полотно в трех местах. Замоскворецкий суд приговорил Подпорина к 2,5 года колонии общего режима.

Картина была восстановлена в мае 2022 года. Полотно после нападения было в таком хрупком состоянии, что его старались максимально не тревожить при восстановлении, а осматривали в закрытом лифте.

Между тем с 17 декабря 2024 года по 2 ноября 2025-го в залах постоянной экспозиции в Третьяковской галерее будет работать выставка, посвященная реставрации картины "Иван Грозный и его сын Иван". Она рассказывает историю создания и бытования картины. Архивные документы представляют реакцию общества на картину, хронику первого нападения на произведение в 1913 году, а также рассказывают о реставрационных работах.

