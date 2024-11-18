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18 ноября, 10:15

Общество

Образовательный проект "Джаз в московские школы" стартовал в столице

Образовательный проект "Джаз в московские школы" стартовал в столице

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Культуно-образовательный проект "Джаз в московские школы" стартовал в столице. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Он познакомит школьников с шедеврами джазовой музыки, ее историей и влиянием на мировую культуру. В течение учебного года музыканты проведут для учащихся 7–11-х классов 30 концертов. Первый уже состоялся в школе № 1514.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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