Мобильный репортер снял видео, на котором мальчик врезался в такси на электросамокате

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео просят присылать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Мобильный репортер снял видео, на котором мальчик на самокате врезался в такси. Подросток арендовал электросамокат и в какой-то момент выехал с тротуара на проезжую часть, где он столкнулся с машиной. В результате подросток получил различные травмы.