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13 ноября, 18:30

Происшествия

Мобильный репортер снял видео, на котором мальчик врезался в такси на электросамокате

Мобильный репортер снял видео, на котором мальчик врезался в такси на электросамокате

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время. Фото и видео просят присылать в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Мобильный репортер снял видео, на котором мальчик на самокате врезался в такси. Подросток арендовал электросамокат и в какой-то момент выехал с тротуара на проезжую часть, где он столкнулся с машиной. В результате подросток получил различные травмы.

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