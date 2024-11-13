Подростков задержали после погони на каршеринге в Подмосковье

Подмосковная прокуратура начала проверку после инцидента в Дрожжине, где четверо подростков устроили погоню на автомобиле каршеринга, воспользовавшись аккаунтом отца одного из них. Сотрудники Росгвардии заметили их, но подростки попытались скрыться.

Местные жители перекрыли выезд на дорогу, что позволило задержать нарушителей. Личности детей установлены, их поставят на профилактический учет, а родителей привлекут к ответственности.



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