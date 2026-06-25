Столичных водителей призвали быть осторожными на дорогах из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московских водителей призвали соблюдать осторожность на дорогах из-за прогнозируемой непогоды. К внимательности за рулем призвала пресс-служба столичного Дептранса.

В четверг, 25 июня, в Москве ожидаются кратковременный дождь и переменная облачность. В связи с этим водителям рекомендовано соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также строить маршрут заранее.

По данным Дептранса, в часы разъездов локальные затруднения будут в центре мегаполиса, на Садовом кольце, на Третьем транспортном кольце, МКАД и на вылетных магистралях.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила, что 25-го числа столице, помимо дождя, ожидается гроза. Через город в этот день пройдет холодный атмосферный фронт. Кроме того, четверг окажется самым холодным днем на неделе.

При этом к 30 июня температура поднимется до 27–29 градусов. До этого момента показатели будут соответствовать комфортной летней температуре.