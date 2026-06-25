The Daily Telegraph: Британия планирует продать более 100 тыс тонн нефти с танкера Smyrtos

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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассматривает возможность продажи более чем 100 тысяч тонн нефти с задержанного танкера Smyrtos. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Многие официальные лица страны считают, что нефть с судна теперь принадлежит Британии, что позволяет принимать решения о дальнейшей продаже.

Сейчас власти якобы планируют выставить нефть марки Urals на аукцион. При этом рыночная стоимость нефти составляет около 35 миллионов фунтов. Британское правительство изучает предложение о передаче вырученной суммы Украине.

Британские военные захватили в проливе Ла-Манш танкер Smyrtos, который якобы принадлежит российскому "теневому флоту", 14 июня. Подчеркивалось, что задержание проводилось в соответствии с нормами международного права.

Согласно открытым данным, танкер ходит под флагом Камеруна. Судно находится на якоре недалеко от острова Портленд у побережья графства Дорсет под наблюдением.