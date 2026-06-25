Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 июня, 07:43

Политика
Главная / Новости /

The Daily Telegraph: Британия планирует продать более 100 тыс тонн нефти с танкера Smyrtos

В Британии планируют продать более 100 тыс тонн нефти с танкера Smyrtos

Фото: 123RF.соm/astemmer

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер рассматривает возможность продажи более чем 100 тысяч тонн нефти с задержанного танкера Smyrtos. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Многие официальные лица страны считают, что нефть с судна теперь принадлежит Британии, что позволяет принимать решения о дальнейшей продаже.

Сейчас власти якобы планируют выставить нефть марки Urals на аукцион. При этом рыночная стоимость нефти составляет около 35 миллионов фунтов. Британское правительство изучает предложение о передаче вырученной суммы Украине.

Британские военные захватили в проливе Ла-Манш танкер Smyrtos, который якобы принадлежит российскому "теневому флоту", 14 июня. Подчеркивалось, что задержание проводилось в соответствии с нормами международного права.

Согласно открытым данным, танкер ходит под флагом Камеруна. Судно находится на якоре недалеко от острова Портленд у побережья графства Дорсет под наблюдением.

Читайте также


политиказа рубежом

Как в России отреагировали на удаление приложений VK из App Store?

Эксперты уверены: удаление VK в первую очередь скажется на обычных пользователях

Читать
закрыть

Зачем ограничивать время работы самозанятого на одного заказчика?

Мера поможет не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми

Однако эксперты называют грядущие изменения спорными

Читать
закрыть

Как Венесуэла пережила самое сильное землетрясение за 126 лет?

Катастрофа унесла жизни минимум 164 человек

После случившегося была объявлена угроза цунами и режим чрезвычайного положения

Читать
закрыть

Смогут ли россияне приобрести GTA VI?

Предзаказы на видеоигру стартовали в ночь на 25 июня

Первую партию игры в России планируется получить к мировому старту продаж

Читать
закрыть

Стоит ли покупать электрокар в 2026 году?

Причины связаны с ситуацией с бензином

Также содержание электромобиля обходится дешевле

Читать
закрыть

Почему россияне увлеклись экстремальными забегами и чем это опасно?

На подобных соревнованиях голеностоп и колени испытывают сильную нагрузку

Читать
закрыть

Как может измениться семейная ипотека с 1 июля 2026 года?

Обсуждается отказ от универсальной ставки 6% в пользу дифференцированного подхода

Читать
закрыть

Почему молодежь перестала ходить в гости?

Общение на нейтральной территории позволяет закончить разговор под любым предлогом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика