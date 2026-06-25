Фото: Москва 24

Дело возбуждено после поджога автомобиля в Мытищах, рассказала ТАСС начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Она также отметила, что сейчас правоохранители проводят мероприятия, которые направлены на то, чтобы установить и задержать злоумышленника. Его действиям будет дана правовая оценка.

О возгорании сразу несколько автомобилей в микрорайоне Строитель стало известно утром 24 июня. Очевидцы рассказали, что у пострадавших машин полностью выгорели фары, стекла и колеса.

Позже правоохранители сообщили, что причиной возгорания стал поджог, после чего огонь с одного автомобиля перекинулся на три стоящих рядом.

