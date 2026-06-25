Кратковременный дождь и до 20 градусов ожидаются в Москве 25 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве в четверг, 25 июня, составит от 18 до 20 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 16 до 21 градуса.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть северо-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предупредила, что в столице 25 июня, помимо дождя, ожидается гроза. Через город в этот день пройдет холодный атмосферный фронт. Кроме того, четверг окажется самым холодным днем на неделе.