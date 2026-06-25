Сняты ограничения на полеты в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский

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Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский вернулись к штатной работе. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты. В ведомстве отметили, что запрет вводился для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Да этого столичные авиагавани работали в режиме обслуживания рейсов по согласованию. В Росавиации подчеркивали, что меры принимались в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов.

К этому прибегли на фоне атаки украинских дронов на Москву. Как сообщал Сергей Собянин, в ночь на четверг, 25 июня, было уничтожено 2 БПЛА, летевших в сторону столицы.