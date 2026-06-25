Мошенники начали продавать билеты на "Алые паруса" в Петербурге

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Мошенники начали продавать билеты на петербургский праздник выпускников школ "Алые паруса". Об этом в беседе с ТАСС рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

Он напомнил, что вход на "Алые паруса" осуществляется только по именным пригласительным с QR-кодом и при предъявлении паспорта.

"Каждый пригласительный именной, содержит QR-код с личными данными и не может быть передан другому человеку. <…> Если вы видите объявления о продаже билетов на "Алые паруса" – это мошенники", – пояснил Пиотровский.

Он также подчеркнул, что "Алые паруса" – прежде всего праздник для выпускников. Главной задачей организаторов является обеспечение безопасности, поэтому на территорию проведения мероприятия допускаются исключительно выпускники и их сопровождающие.

Кроме того, мошенники начали рассылать фейковые сообщения о выплатах и грантах на обучение ко Дню молодежи 27 июня. Они предлагают перейти по ссылке на фишинговые сайты, копирующие государственные порталы и страницы банков. Там жертву просят заполнить анкету с персональными данными и реквизитами.