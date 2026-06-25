Заразившаяся мелиоидозом туристка оказалась жительницей Приморья

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Туристка, которая заразилась мелиоидозом во время поездки в Таиланд, оказалась жительницей Приморья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

По словам собеседника агентства, в настоящее время женщина находится в инфекционном отделении больницы во Владивостоке.

Он также добавил, что при транспортировке и госпитализации пациентки специалисты следовали всем необходимым противоэпидемическим мерам.

О заболевании путешественницы стало известно 23 июня. Точная причина заражения не установлена, однако известно, что россиянка посещала в королевстве различные экскурсии, в том числе ферму слонов. После возвращения ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Комментируя ситуацию, эпидемиолог Геннадий Онищенко выразил уверенность в отсутствии в России риска распространения мелиоидоза. Эксперт пояснил, что если пациентка находится в больнице, то угрозы для окружающих нет, поскольку инфекция передается воздушно-капельным путем. Заразиться также можно через воду, пищу или при наличии ранки на коже.

Мелиоидоз является особо опасным инфекционным заболеванием, распространенным в тропических странах. Основные симптомы включают высокую температуру, мышечные и грудные боли, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарею и абсцессы в различных органах.