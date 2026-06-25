Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

Более 200 домов с фризами на фасадах обновили в Москве за время реализации региональной программы капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Фриз – горизонтальный элемент композиции, расположенный под карнизом. Он может быть в виде горизонтальной полосы или ленты, украшенной рельефом или росписью", – говорится в сообщении.

В 2023 году специалисты привели в порядок восьмиэтажный дом № 31 на улице Трофимова на юго-востоке столице. На уровне первого и второго этажей находится большеформатное витринное остекление. Фасад украшают межэтажный пояс, фриз и венчающий карниз.



В 2024 году обновили шестнадцатиэтажный дом № 18/4 на бульваре Дмитрия Донского на юго-западе Москвы. Его возвели в 1995 году по проекту типовой серии. Он стал первым типовым проектом панельного жилого здания на постсоветском пространстве. Фасад дома имеет рельефные простенки, а по периметру в верхней части здания расположен фриз.

В 2026 году специалисты отремонтируют трехэтажный дом № 10, строение 2, в Казарменном переулке в центре города. Главный фасад симметричен и поэтажно оформлен разнохарактерным рустом. Боковые окна уличного фасада объединены надоконными картушами и барельефами простенков. На части окон есть наличники, надоконные барельефы, сандрики и замковые камни. По оси главного фасада находится входная группа с кованым козырьком на уровне первого этажа, аттиком и люкарной на уровне крыши.

Фриз главного фасада украшен аркатурным поясом с медальонами и фестонами. По всему периметру имеется венчающий карниз с подкарнизным поясом.

Между тем свыше 80 зданий цвета слоновой кости обновили в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов с 2015 года. Работы позволили освежить внешний вид домов, сохранив их исторический облик. В числе обновленных зданий оказался пятиэтажный дом 9 на улице Маршала Новикова в СЗАО.

